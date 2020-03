Coronavirus: Di Stefano, inaccettabile fermo merci italiane in alcune dogane

- Il fermo di prodotti italiani in alcune dogane è intollerabile. Lo ha detto il sottosegretario al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, parlando a “SkyTg24”. “Non è l’italiano o le merci italiane il problema oggi. In particolare le merci non portano contagio. Il fermo di alcuni prodotti è solo un modo per avere vantaggi commerciali. Serve intelligenza, onesta e collaborazione tra i paesi”, ha aggiunto il sottosegretario.(Res)