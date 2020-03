Guatemala: coronavirus, da oggi frontiere chiuse a cittadini europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Guatemala ha annunciato che da oggi non consentirà l’ingresso nel paese di cittadini europei, al fine di impedire la diffusione del coronavirus. I cittadini guatemaltechi provenienti dall’Europa, ha detto il ministro della Salute Hugo Monroy in conferenza stampa, verranno sottoposti a controlli all’arrivo in aeroporto, e se non mostreranno sintomi dovranno sottoporsi a un regime di quarantena presso le loro abitazioni per un periodo di sette giorni. La misura verrà applicata anche per i viaggiatori provenienti da Cina, Corea e Iran. (Mec)