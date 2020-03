Algeria-Francia: Le Drian in visita ufficiale ad Algeri per la seconda volta in poche settimane

- Il ministro degli Esteri della Francia, Jean-Yves Le Drian, inizia oggi una visita ufficiale in Algeria, la seconda dopo l'elezione del presidente della Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune. Il capo della diplomazia francese incontrerà l’omologo Sabri Boukadoum per discutere delle relazioni bilaterali e di diversi dossier di interesse comune, tra cui la crisi libica e la sicurezza nella regione del Sahel. Proprio ieri è filtrata la notizia della possibile nomina dell’ex ministro degli Esteri algerino Ramtane Lamamra a nuovo inviato delle Nazioni Unite in Libia. Dall'elezione di Tebboune lo scorso dicembre, le relazioni tra i due paesi sono state segnate da un clima di calma relativa, mentre durante il periodo di transizione dopo le dimissioni dell'ex capo dello Stato Abdelaziz Bouteflika, i rapporti erano stati piuttosto tesi: molti in Algeria avevano accusato la Francia di voler interferire negli affari interni del paese, influenzando il movimento popolare “Al Hirak” che dal 22 febbraio 2019 riempie le piazze del paese. La visita di Le Drian arriva peraltro a pochi giorni dalla chiusura da parte del ministero del Commercio della fabbrica della Danone nel dipartimento di Blida per motivi legati al presunto mancato rispetto delle norme igieniche. In precedenza, il ministero dell'Energia del paese arabo aveva espresso riserve sulla possibile vendita delle attività della compagnia petrolifera statunitense Anadarko in Algeria alla società francese Total, minacciando di attivare il diritto di prelazione per bloccare la trattativa. (Ala)