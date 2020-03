Coronavirus: Kosovo, chiuse le scuole, rigidi controlli ai confini

- Il governo del Kosovo ha deciso di chiudere tutti gli asili nidi, scuole e università fino al prossimo 27 marzo, per prevenire la diffusione del coronavirus, a seguito della proclamazione dello stato di pandemia da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità. Fino adesso in Kosovo non è stato registrato nessun caso di contagio. Oltre 80 persone sospette sono risultate negative al Covid 19. Sospesi anche tutti i voli provenienti dalle zone ad alto rischio, mentre ai valichi di frontiera, unità mediche sostenute da forze della polizia sottoporranno ad un primo esame tutte le persone provenienti da paesi in cui si è verificato qualche caso di coronavirus; sarà imposto l'autoisolamento obbligatorio per tutti quelli provenienti da aree ad alto rischio.(Kop)