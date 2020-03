Coronavirus: ad oggi 94 casi in Repubblica Ceca, due in condizioni serie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 94 il numero dei contagi da coronavirus in Repubblica Ceca, con 31 nuove infezioni rilevate nella sola giornata di ieri. Ben 48 si concentrano nella capitale Praga. Di questi, due pazienti sono in condizioni serie. Si tratta di una donna anziana attualmente in terapia intensiva a Brno e di un uomo di mezza età in respirazione assistita a Praga. Il primo ministro ceco Andrej Babis ha rilasciato una dichiarazione in cui smentisce le voci che circolano a proposito di una chiusura dei negozi e dell'isolamento della capitale a causa del virus. (Vap)