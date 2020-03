Russia: Putin, Khodorkovskij è un truffatore e probabilmente è il mandante di alcuni omicidi

- L'ex presidente della petrolifera russa Yukos, Mikhail Khodorkovskij, è un truffatore e la sua società è coinvolta in una serie di attività fraudolente e di omicidi su commissione. È quanto affermato dal presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, nel corso dell'intervista all'agenzia di stampa "Tass". "Khodorkovskij è un imbroglione e il suo entourage è coinvolto non solo in operazioni fraudolente, ma anche in omicidi", ha dichiarato Putin, aggiungendo tuttavia che questo fatto non è stato accertato. Nel 2016 la Russia ha inserito Khodorkovskij nella lista dei ricercati internazionali. Secondo gli inquirenti, nel 1998-1999 l’imprenditore avrebbe ordinato degli omicidi su commissione a Leonid Nevzlin, ex vicepresidente di Yukos, e Aleksei Pichugin, ex direttore del servizio di sicurezza, così come ad altre persone. (segue) (Rum)