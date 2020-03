Russia: Putin, Khodorkovskij è un truffatore e probabilmente è il mandante di alcuni omicidi (2)

- Fra gli omicidi commissionati ci sarebbe quello del sindaco di Nefteyugansk, Vladimir Petukhov, ucciso a colpi di arma da fuoco nel 1998. Nel 2007 un tribunale ha condannato Pichugin all’ergastolo per l’omicidio mentre Nevzlin, che all’epoca aveva già lasciato il paese, è stato identificato come il mandante dell’omicidio. Il capo dello Stato ha tuttavia espresso dubbi sul fatto che gli agenti di sicurezza della società direttamente responsabili, abbiano agito di loro iniziativa. Nel 2005, Khodorkovsky e l'ex presidente di Menatep Bank, l’azionista di Yukos Platon Lebedev, sono stati condannati a nove anni di detenzione per frode, appropriazione indebita con danni alla proprietà, evasione fiscale e mancata applicazione delle decisioni giudiziarie. In seguito, il tribunale della città di Mosca ha ridotto la pena. Per un secondo caso, i due imprenditori sono stati condannati per turbativa d’asta. Alla fine del 2013, Putin ha graziato Khodorkovskij, che è stato rilasciato dalla colonia penale dove era detenuto. (Rum)