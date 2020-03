Coronavirus: Verì (assessore Abruzzo), farmacisti protagonisti nella gestione dell'emergenza

- “In questo momento di emergenza anche nella nostra regione, non posso non rivolgere un ringraziamento a tutti i farmacisti abruzzesi, in prima linea nell’assicurare un servizio prezioso e insostituibile per tutti i cittadini”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Salute della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì. “L’ultimo decreto del governo – ha proseguito l’assessore – stabilisce che le farmacie debbano rimanere aperte per garantire l’erogazione dei medicinali e degli altri presidi all’utenza. E il loro ruolo da oggi è ancora più importante, perché l’ordinanza regionale sulle ricette dematerializzate (con la possibilità, quindi, per gli assistiti di ritirare i farmaci attraverso un semplice codice trasmesso dal medico curante, senza recarsi in ambulatorio) le pone quali protagoniste nella gestione dell’emergenza. Comprendo anche le preoccupazioni degli operatori riguardo l’aumento dei contagi e il rapporto diretto con i cittadini ma sono certa che sapranno organizzare il servizio in assoluta sicurezza e superando ogni difficoltà. Mai come in questo momento le farmacie, con i loro quasi 500 punti di erogazione sul territorio regionale, rappresentano una delle articolazioni più diffuse del nostro sistema sanitario ed è per questo che la loro funzione resta imprescindibile”, ha concluso Verì. (Ren)