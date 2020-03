Coronavirus: Di Stefano, da Cina arriveranno attrezzature e pool di medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Cina arriveranno mascherine, respiratori e pool di medici: una volta che abbiamo capito che la Cina stava dismettendo attrezzature abbiamo ingaggiato un approccio politico per avere dotazioni in Italia. Lo ha detto il sottosegretario al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, parlando a “SkyTg24”. “Arriverà dalla Cina anche un pool di medici. Non perché i nostri non siano capaci, ma per dare aiuto. C’è tanta solidarietà internazionale che vede l’Italia e gli italiani benvoluti, e questa è una grande fortuna”, ha aggiunto il sottosegretario.(Res)