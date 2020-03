Romania: ministro Finanze, ci sono le risorse per fronteggiare sfida del coronavirus

- La Romania dispone delle risorse e degli strumenti fiscali necessari per far fronte alle sfide derivanti dalla diffusione del coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze ad interim, Florin Citu (che è anche premier incaricato), al termine dell'incontro con il presidente Klaus Iohannis e con il primo ministro in carica, Ludovic Orban. Citu ha anche precisato che esistono le risorse necessarie per il pagamento di tutte le spese di bilancio. Il capo dello Stato romeno ha presieduto la prima riunione del gruppo di lavoro interistituzionale incaricato di valutare l'impatto economico, finanziario e di bilancio, generato dagli effetti del COVID-19. L'obiettivo è quello di identificare sia i rischi economici che le misure necessarie per ridurli. Iohannis ha affermato che "il mondo si prepara ad una recessione economica" dopo l'emergenza del coronavirus e che è in corso l'elaborazione di un piano di misure in tal senso. (Rob)