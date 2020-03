Coronavirus: in Ungheria al momento 13 casi di contagio

- I casi di infezione da coronavirus in Ungheria sono al momento 13. Lo precisa il governo di Budapest, rilevando come l'ultima persona a cui è stato diagnosticato il virus è una donna che ha avuto contatti con un cittadino britannico residente a Debrecen e contagiato a inizio marzo. La donna è attualmente in quarantena all'ospedale St. Laszlo di Budapest. Oltre 50 persone sono in quarantena per un'infezione al momento solo sospettata. I test finora effettuati nel paese sono in totale 531. (Vap)