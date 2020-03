Russia: Borsa di Mosca, indice Rts cala per la prima volta sotto i mille punti dal 2017

- L'Indice commerciale russo (Rts) è sceso per la prima volta sotto i mille punti per la prima volta dal mese di luglio del 2017. È quanto emerge dai dati della Borsa di Mosca, che sta risentendo in apertura dell’annuncio dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che ieri ha dichiarato la pandemia globale a causa della diffusione del coronavirus. Alle 11:54 ora di Mosca (le 9:54 in Italia) l'indice Rts è sceso a 997 punti, un calo dell'8,2 per cento rispetto alla chiusura del giorno precedente. L’Rts è ripartito poco dopo, superando nuovamente la soglia dei mille punti.(Rum)