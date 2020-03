Cina: Xinjiang, produzione di carbone aumentata del 17,7 per cento nei primi due mesi

- La regione autonoma uigura dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, ha prodotto 37,51 milioni di tonnellate di carbone grezzo a gennaio e febbraio, con un aumento del 17,7 per cento su base annua, secondo il dipartimento regionale dell'Industria e della tecnologia dell'informazione. La produzione di carbone grezzo è cresciuta nei primi due mesi di quest'anno nonostante il fatto che la nuova epidemia di coronavirus avesse causato carenza di manodopera e barriere ai trasporti. A tale proposito, sono stati organizzati voli charter, treni e autobus per trasportare i dipendenti del settore, che hanno ripreso a lavorare dopo severe misure di quarantena e di osservazione. Anche la "produzione intelligente" ha contribuito ai risultati. La regione ha dato la priorità al trasporto di carbone e ad altre necessità primarie come i materiali per la risposta alle emergenze. Parte del carbone è stata trasportata nella parte meridionale dello Xinjiang in treno, il che ha garantito l'approvvigionamento per il riscaldamento dela popolazione locale. (Cip)