Coronavirus: Gallera, possiamo aprire 500 posti di terapia intensiva a Fiera Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Fiera di Milano potrebbero essere aperti 500 posti di terapia intensiva in sei giorni. Regione Lombardia è in attesa di una risposta dalla Protezione civile in queste ore e poi il progetto potrà partire. Lo ha spiegato l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, intervenendo a Omnibus, su La7. "Noi contiamo che da oggi a 5/6/7 giorni arriveremo al massimo della nostra capacità espansiva, recuperando altri 200 posti, anche quasi nei sotto scala. Poi c’è un progetto ambizioso, che abbiamo studiato con la Protezione civile, di realizzare nella fiera di Milano 500 posti letto in terapia intensiva". Per farlo - ha spiegato l’assessore - "abbiamo bisogno dei respiratori, del personale e la Protezione civile deve darci in queste ore una risposta. Se arrivano, noi in 6 giorni prepariamo quel modulo, che poi potrebbe essere al servizio del paese e quindi spostarsi in altre regioni, e sarebbe molto importante. Speriamo che la Protezione civile recuperi il materiale necessario". L’assessore ha apprezzato le nuove misure messe in campo dal governo per contrastare l’epidemia di coronavirus, anche se ha osservato che "alcune aperture potrebbero far discutere". "C’è stata una presa di consapevolezza da parte del governo. Le misure sono finalmente un segnale forte, che noi apprezziamo e noi riteniamo che sia quello che serve per dare un segno al paese che stiamo vivendo un momento di grande emergenza e ci vuole un comportamento fortemente responsabile", ha dichiarato Gallera. "Nel dettaglio alcune delle eccezioni o delle aperture potrebbero far discutere", ha poi osservato l’assessore, sottolineando però: "Secondo me è importante il messaggio, anche perché tutta l’attività produttiva che rimane aperta e anche l’attività commerciale si potrà svolgere solo se vengono rigorosamente rispettate le misure di sicurezza, quindi mascherine, guanti, distanziamento. Altrimenti evidentemente si chiude". "Il tentativo che la Lombardia ha fatto dal primo minuto era mettere in campo le misure più stringenti possibili, che nell’arco di tempo più ristretto possibile potessero consentirci di limitare la diffusione, soffocare questo virus e ripartire. Fare misure blande aumenta l’agonia, aumenta un momento di difficoltà, che mette in ginocchio l’economia in maniera quasi definitiva", ha concluso Gallera. (Rin)