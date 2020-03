Coronavirus: Italia, dimesso dall'ospedale cittadino georgiano positivo al contagio

- Il cittadino georgiano infetto da coronavirus in Italia è stato dimesso dall'ospedale. Lo ha dichiarato oggi David Zalkaliani, ministro degli Affari esteri di Tbilisi. “Un cittadino georgiano in Italia risultato contagiato stava ricevendo cure adeguate in ospedale. Il nostro connazionale è stato dimesso dall'ospedale ma prima di ritenersi completamente guarito dovrà ancora sottoporsi a una quarantena e sono sicuro che tornerà sano e salvo nella sua famiglia", ha dichiarato Zalkaliani. (Res)