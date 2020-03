Lavoro: Istat, occupazione in crescita al Nord, calo al Centro e al Sud

- Il numero degli occupati stimati dalla Rilevazione sulle forze di lavoro dell'Istat, pari a 23 milioni 381 mila persone al netto degli effetti stagionali, per il secondo trimestre consecutivo resta sostanzialmente invariato in termini congiunturali; alla crescita dei dipendenti permanenti (+13 mila, +0,1%) e a termine (+17 mila, +0,6%) si contrappone la diminuzione degli indipendenti (-28 mila, -0,5%). La stabilità dell’occupazione è sintesi della crescita al Nord (+0,3%) e del calo nel Mezzogiorno (-0,2%) e soprattutto nel Centro (-0,5%). Il tasso di occupazione è pari al 59,2%, con una variazione nulla in confronto allo scorso trimestre; all’aumento nel Nord (+0,2 punti) si contrappone la stabilità nel Mezzogiorno e il calo nel Centro (-0,3 punti). Il tasso di disoccupazione, per il quarto trimestre consecutivo, diminuisce in termini congiunturali portandosi al 9,7% (-0,1 punti); il tasso di inattività rimane stabile al 34,3% in tre mesi. Nelle imprese dell’industria e dei servizi le posizioni lavorative dipendenti aumentano dello 0,4% su base congiunturale e dell’1,6% in termini tendenziali; il monte ore lavorate rimane invariato rispetto al trimestre precedente e cresce dello 0,8% su base annua. Le ore lavorate per posizione dipendente diminuiscono dello 0,3% su base congiunturale e dello 0,5% su base annua. Contemporaneamente le ore di cassa integrazione (Cig) aumentano, in termini tendenziali, da 5,9 a 7,1 per mille ore lavorate. Secondo le rilevazioni Istat, pur continuando a registrare una riduzione su base annua, pari a -3,1%, prosegue la crescita congiunturale delle posizioni in somministrazione, che registrano una variazione di 0,4% rispetto al trimestre precedente. L’indice destagionalizzato del costo del lavoro per Unità di lavoro dipendente (Ula) diminuisce in termini congiunturali dello 0,1%, sintesi della stabilità delle retribuzioni e del calo, pari a -0,3%, degli oneri. In termini tendenziali il costo del lavoro aumenta dell’1,3%, quale risultato di una crescita dell’1,0% delle retribuzioni e dell’1,9% degli oneri. Il tasso di posti vacanti è pari all’1,4%, invariato rispetto al trimestre precedente e su base annua. (Ren)