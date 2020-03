Coronavirus: 4 giovani denunciati a Tuscania, violate prescrizioni pubblica sicurezza

- Denunciati 4 giovani, tre stranieri e una ragazza, per violazione delle prescrizioni di pubblica sicurezza. I carabinieri della stazione di Tuscania, ieri pomeriggio, hanno visto girovagare in auto il gruppetto e fermati per un controllo e per accertarsi che fossero a conoscenza delle disposizioni sulle restrizioni ai movimenti e, alla domanda per quale motivo fossero in giro, i ragazzi hanno risposto che a casa si annoiavano. A quel punto sono stati denunciati per avere violato le prescrizioni di pubblica sicurezza. (Rer)