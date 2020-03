Coronavirus: salgono a 47 i casi in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 47 il numero di casi di contagio da coronavirus confermati in Polonia. Il dato è stato aggiornato quest'oggi dal ministero della Salute di Varsavia. I tre casi più recenti coinvolgono due persone residenti a Rzeszow e una a Poznan. Il governo ha reso noto ieri che in relazione all'epidemia in corso le scuole e le università chiuderanno per due settimane. Proibiti sono inoltre gli eventi di massa e le attività degli istituti di cultura, tra i quali musei, teatri, cinema. (Vap)