Albania: Dipartimento di Stato Usa, "corruzione e impunità sono problemi seri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corruzione e il fenomeno dell'impunità risultano essere tra i problemi seri in Albania, secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato Usa sullo stato dei diritti umani nel 2019. Il rapporto rivela che la corruzione "è largamente diffusa in tutti i settori di governance, comprese le istituzioni locali", mentre "l'impunità, rimane un problema serio, sebbene il governo abbia compiuto maggiori sforzi per agire in tal senso. Il procedimento penale, e in particolare la punizione di funzionari che hanno commesso violazioni, è stata sporadica e incoerente. Funzionari, politici, giudici e persone con forti interessi commerciali spesso sono riusciti a evitare azioni penali", afferma il rapporto. "Mentre gli individui e le organizzazioni possono cercare rimedi civili per violazioni dei diritti umani, i tribunali sono stati colpiti da corruzione, inefficienza, intimidazione e interferenza politica", sottolinea il rapporto. (segue) (Alt)