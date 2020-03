Albania: Dipartimento di Stato Usa, "corruzione e impunità sono problemi seri" (2)

- Secondo il rapporto, il governo, i gruppi imprenditoriali e criminali hanno tentato di influenzare i media in modo inappropriato. "I media indipendenti erano attivi e hanno espresso una serie di punti di vista, sebbene ci siano stati tentativi di esercitare pressioni politiche ed economiche dirette e indirette sui media, anche attraverso minacce e violenza contro i giornalisti che hanno tentato di indagare sulla criminalità e sulla corruzione", afferma il rapporto, secondo il quale "molti proprietari di emittenti televisive private hanno usato il contenuto delle loro trasmissioni per influenzare il governo a favore delle altre loro imprese". Il documento osserva inoltre che vi sarebbero stati "rapporti credibili secondo cui rappresentanti dei media di alto profilo hanno utilizzato enti dei media per condurre affari con le imprese". Il Dipartimento di Stato Usa cita l'uso delle leggi sulla diffamazione contro i giornalisti come "una preoccupazione". (Alt)