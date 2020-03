Azerbaigian: ministro Economia, forte capacità di resistanza a shock finanziari

- L'economia dell'Azerbaijan ha una forte capacità di resistenza agli shock finanziari e un "cuscinetto" di sicurezza contro eventuali minacce esterne. Lo ha detto il ministro dell'Economia dell’Azerbaigian Mikayil Jabbarov durante l’odierna riunione del governo, durante la quale si è discusso della situazione attuale del mercato petrolifero globale e il suo impatto sull'economia. "Oggi, in generale, ci sono due fattori che hanno il potenziale per incidere sull'economia del paese: l'epidemia di coronavirus e il fallimento dell'accordo Opec+", ha detto il ministro. "L'economia azerbaigiana rimane stabile in questa fase iniziale del 2020. Negli ultimi due mesi di quest'anno, il tasso di crescita del prodotto interno lordo è stato del 2,8 per cento. Allo stesso tempo, il tasso di crescita del Pil nel settore petrolifero ha raggiunto il 6,7 per cento, mentre l’aumento della produzione nel settore non petrolifero ha raggiunto il 21,7 per cento e il tasso di crescita dei depositi di investimenti nel settore non petrolifero ha raggiunto il 21 per cento”, ha detto il ministro. (segue) (Res)