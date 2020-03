Azerbaigian: ministro Economia, forte capacità di resistanza a shock finanziari (2)

- Naturalmente, ha spiegato Jabbarov, “la diffusione dell'epidemia di coronavirus ha influenzato negativamente alcuni settori di attività, come il turismo e trasporto aereo, mentre in altre aree si osserva una certa crescita elevata. Allo stesso tempo, il tasso di crescita nominale dei redditi in contanti della popolazione è aumentato dal 5,1 all'8,9 per cento ", ha detto Jabbarov. Il ministro ha anche osservato che le previsioni per le entrate fiscali per i primi due mesi di quest'anno sono state soddisfatte del 114,2 per cento, anche nel settore non petrolifero per cui la quota è del 115,9 per cento. Il ministro ha detto che circa 180 milioni di manati (105,8 milioni di dollari) sono stati versati in eccesso nel bilancio pubblico rispetto alle previsioni. Le entrate fiscali sono aumentate del 24,5 per cento, anche nel settore non petrolifero, del 24,8 per cento rispetto ai due mesi dello scorso anno. “Il volume delle riserve strategiche in valuta estera supera il 100 per cento del Pil e supera anche il volume del debito pubblico estero di sei volte ", ha dichiarato Jabbarov, parlando della stabilità finanziaria dell'Azerbaigian.L'ammontare delle riserve è sufficiente per il finanziamento triennale continuo di beni e servizi, vale a dire che le riserve strategiche in valuta estera sono cinque volte superiori al volume dell’intera quota di manati in circolazioni e nove volte maggiori della quota di manati in contanti. “Questa è una condizione fondamentale per garantire l'equilibrio del mercato dei cambi e mantenere la stabilità macroeconomica", ha osservato Jabbarov. Il ministro ha affermato che, al fine di mantenere le dinamiche della crescita economica, saranno preparate e presentate al governo delle proposte per stimolare le piccole e medie imprese. Allo stesso tempo, le pertinenti strutture del ministero, insieme alla Banca centrale, stanno adottando delle misure flessibili per mantenere l'equilibrio e la stabilità del manato nel mercato dei cambi. “In conformità con la legislazione, il controllo sul flusso di cassa sarà rafforzato, mentre i tentativi di aumentare ingiustificatamente i prezzi e creare una carenza artificiale nel mercato dei consumatori saranno severamente soppressi. Allo stesso tempo, verranno intensificate le misure per combattere la concorrenza sleale e garantire la disciplina fiscale", ha aggiunto il ministro. (Res)