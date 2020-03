Coronavirus: ospedale Bambino Gesù, sospese attività ambulatoriali non urgenti

- Su indicazione della Regione Lazio, con riferimento all'emergenza epidemiologica da Coronavirus, "sono state sospese fino a data da destinarsi tutte le attività ambulatoriali, sia in regime di Servizio Sanitario Nazionale che in libera attività professionale". È quanto si legge sulla pagina Facebook nell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. "Fanno eccezione - spiega l'ospedale - le prestazioni prenotate con codice di priorità Urgente (U – entro 72 ore) e Breve (B – entro 10 giorni), le prestazioni di dialisi, oncologia (incluse radioterapia e chemioterapia) e i controlli chirurgici e ortopedici post operatori. Resteranno anche attivi, secondo quanto stabilito, anche gli ambulatori dedicati alle attività vaccinali. Sarà inoltre possibile continuare a donare il sangue in Ospedale, dal momento che la donazione del sangue è da considerarsi inclusa tra le 'situazioni di necessità' (previste nel Dpcm del 10 marzo) che consentono gli spostamenti. Per prenotare la donazione, collegati al sito. A partire da mercoledì 11 marzo, dunque, sono sospese tutte le attività prenotate in Ospedale con classe di priorità Differibile (D - Prestazione da eseguire entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per gli accertamenti specialistici) e Programmata (P – prestazione da eseguire senza priorità). La notizia della sospensione verrà comunicata direttamente agli interessati tramite sms da parte dell'Ospedale, che provvederà a riprogrammare l'appuntamento appena possibile, ferma restando la possibilità del pediatra di libera scelta, qualora lo reputi necessario, di rimodulare la richiesta con differente classe di priorità". (Com)