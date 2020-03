Rifiuti: Castaldo (M5s), commissione Ue avvia indagine su discarica Roncigliano

- La Commissione europea "ha avviato un’indagine di propria iniziativa sulla discarica di Roncigliano, sita in Albano Laziale. La decisione è arrivata in risposta a un’interrogazione presentata dal vicepresidente dell’Europarlamento Fabio Massimo Castaldo e co-firmata dagli europarlamentari del Movimento 5 Stelle Daniela Rondinelli, Eleonora Evi e Sabrina Pignedoli". Nel testo, presentato il 14 gennaio scorso si chiedeva alla Commissione "se fosse a conoscenza delle problematiche collegate alla discarica e quali misure avesse intenzione di proporre per tutelare la salute dei cittadini dell’intera area". La Commissione ha specificato nella risposta di essere "venuta a conoscenza delle problematiche relative alla discarica in due diverse occasioni, nel 2017 e nel 2018" e dopo aver "esaminato le informazioni fornite nel più ampio contesto delle recenti segnalazioni ricevute in merito a problemi di gestione dei rifiuti a Roma e nel Lazio ha recentemente avviato un'indagine di propria iniziativa (Eup (2019) 9541)". "Siamo molto soddisfatti per l’interesse dimostrato nei confronti di una situazione rischiosa per la salute dei cittadini: la discarica, infatti rappresenta anche un pericolo di contaminazione, negli anni, della falda acquifera sottostante il sito di trattamento dei rifiuti", ha dichiarato Fabio Massimo Castaldo.(Com)