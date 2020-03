Russia: premier Mishustin, priorità del governo è proteggere cittadini dal coronavirus

- La priorità del governo russo è proteggere la popolazione dall'epidemia di coronavirus. Lo ha dichiarato in una riunione di governo il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, il quale ha chiesto ai cittadini di comprendere la necessità delle misure introdotte per prevenire il coronavirus. "La cosa principale per noi è proteggere la nostra gente. Questo è il motivo per cui chiedo a tutti i cittadini russi di essere solidali con quelle misure proattive. Prima di tutto, vengono prese a livello federale, regionale e locale, inclusa Mosca", ha dichiarato il primo ministro russo. Allo stesso tempo, Mishustin ha affermato che, grazie alle misure prese al momento, la minaccia della diffusione del coronavirus in Russia è ridotta al minimo, nonostante la "situazione acuta" creatasi all'estero. (Rum)