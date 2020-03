Coronavirus: 7.800 persone controllate ieri dalle forze dell’ordine nel Milanese

- Sono 7.799 le persone controllate ieri 11 marzo dalle forze dell’ordine a Milano e provincia e 77 quelle denunciate per aver violato l’articolo 650 del codice penale. Lo fa sapere la Prefettura del capoluogo lombardo, dove è stato istituito il centro di monitoraggio permanente sull’attività interforze per l’emergenza coronavirus. In particolare la Polizia ferroviaria ha controllato 5.696, a a cui è stata fatta compilare un’autocertificazione che giustifichi gli spostamenti. Cinquecento i passeggeri controllati dalla Polizia di frontiera, tutti italiani o prevenienti dall’area Schengen, zero le denunce. I carabinieri hanno controllato 1.089 persone in 88 comuni e 225 documenti giustificativi, fatto compilare 805 autocertificazioni e denunciato 37 persone. La Polizia stradale ha controllato 73 persone e non ha fatto nessuna denuncia. La Polizia di Stato ha controllato 276 veicoli e 419 persone, fatto compilare 246 autocertificazioni e denunciato 37 persone. Infine la Guardia di Finanza ha controllato 22 persone fisiche, fatto compilare 10 autocertificazioni e denunciato 3 persone. (segue) (Rem)