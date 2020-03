Coronavirus: 7.800 persone controllate ieri dalle forze dell’ordine nel Milanese (2)

- Dal 24 febbraio all’11 marzo, gli interventi a supporto delle attività sanitarie sono stati 75, 65 dei quali effettuati dai carabinieri. Quelli per verificare l’ottemperanza al dpcm sono stati 21 della Polizia di Stato, 31 dell’Arma e 281 della Guardia di Finanza. Le violazioni accertate sono state in tutto 15. Quattro le attività a contrasto dell’abusivismo commerciale e sei le denunce. Per quanto riguarda infine gli interventi delle Polizie locali dell’area metropolitana milanese, quelli per verificare l’ottemperanza all’ordinanza sono stati in tutto 10.492, di cui 3.603 effettuati dai vigili del capoluogo lombardo. 31 le violazioni accertate a Milano, 6 negli altri comuni. Otto i sequestri effettuati a Milano, uno nell’area metropolitana, dove sono stati svolti dai comandi di polizia locale anche tre interventi a supporto delle attività sanitarie. (Rem)