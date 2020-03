Donbass: Cremlino su nuovo consiglio consultivo, nostra posizione resta invariata

- La posizione della Russia sul conflitto nel Donbass, l’area orientale dell’Ucraina, rimane invariata. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov giovedì, aggiungendo che il nuovo consiglio consultivo mirerà a rafforzare l'efficienza del processo di pace. Il Gruppo di contatto trilaterale, che si riunisce a Minsk, ha concordato di istituire questo consiglio per la formulazione di proposte sulla risoluzione politica della crisi nel Donbass. "La nostra posizione è ben nota, non è cambiata affatto. E questo sarà un meccanismo aggiuntivo, che mira ad aumentare l'efficienza degli sforzi per trovare una soluzione al problema", ha detto Peskov durante un briefing con la stampa. (segue) (Rum)