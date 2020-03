Coronavirus: de Magistris, faremo tutto il possibile per le imprese di Napoli

- "Questi sono i giorni peggiori per il popolo italiano, è difficilissimo per chi deve prendere decisioni importanti e per chi rischia di perdere il lavora". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Dobbiamo rimanere uniti e solidali - ha proseguito il sindaco - perché l'Itala ne uscirà più forte di prima. L'energia repressa ci farà recuperare il tempo perduto. La cosa fondamentale è seguire tutte le disposizioni emanate dal governo. Più siamo diligenti e prima ci sveglieremo da questo incubo. La decisione di ieri la trovo un ulteriore passo significativo per il governo, essendo anche una decisione presa per buon senso: la maggior parte dei negozi non aveva nessun introito perché, fortunatamente, le persone stanno rispettando le regole. Restano aperte le attività necessarie, ma il lavoro va avanti. E' molto importante che si vada a lavorare: le amministrazioni, le aziende. Chi ha la possibilità di fare smart working, ben venga, ma sicuramente il poliziotto non può stare a casa, il panettiere non può stare a casa, e meno male, perché fanno in modo che non ci sia un crollo del Paese. Se non ci uccide il coronavirus, potrebbe ucciderci il dissesto economico se alcune attività non vanno avanti. La paura può causare più vittime dell'infezione stessa. Gli uffici comunali sono quasi tutti aperti; chiaramente, gran parte del personale sta facendo un lavoro da casa, ma il servizio non si ferma. I comuni sono al collasso perché non abbiamo avuto nessun sostegno. I ritmi complessivi della vita soon diversi, ma al città non si è fermata, per quanto possibile". (segue) (Ren)