Coronavirus: de Magistris, faremo tutto il possibile per le imprese di Napoli (2)

- "Ieri abbiamo fatto una riunione via conference call per confrontarci sui vari tributi, i costi, i prestiti, i mutui e i vari aiuti ai commerciante - ha spiegato il sindaco di Napoli - Pensate tutto il privato sociale che sosteneva anziani e disabili, un disastro. L'attenzione, adesso, è sul piano sanitario, ma adesso dobbiamo guardare anche alle misure, altrimenti alcune perone non potranno più rialzarsi. Come comune, faremo tutto quello che è di nostra competenza, e poi a nostra volta chiederemo al governo di sostenerci. I commercianti, su questo, possono stare tranquilli, noi faremo tutto. Ho già mandato una mia proposta che va incontro a tutte le richieste. Faremo di tutto, così da essere più rapidi nella ripartenza. Abbiamo chiesto la semplificazione assoluta, mai come in questo caso la semplificazione è necessaria. La Corte dei conti non vuole fermarsi dinanzi a questa situazione: non moriremo dinanzi al coronavirus, ma dinanzi ad altre patologie. Non siamo la Cina, abbiamo svariate difficoltà sul piano economico. Chi pensa che la vita sta scorrendo come sempre vuol dire che non ha capito nulla". "La cosa che fa davvero rabbia di questi giorni - ha aggiunto de Magistris - è che se oggi siamo così preoccupati, arrivando al punto di dover scegliere chi vivere e chi no, è perché negli scorsi anni si sono dimezzati gli operatori e i fondi ala sanità, distruggendo la sanità pubblica. Quando si fanno queste battaglie, non solo ideologiche, ma costituzionali e per l'uguaglianza nei confronti di tutti, affinché vengano tutti curati, ma, sfortunatamente, i numeri dicono altro. Favorire una privatizzazione selvaggia è stato un danno non indifferente", ha concluso de Magistris. (Ren)