Coronavirus: candidata Confindustria Mattioli al "Corriere della Sera", meno tasse per la ripartenza

- L'imprenditrice Licia Mattioli, in corsa per la presidenza di Confindustria, in una intervista al "Corriere della Sera" parla dell'emergenza Coronavirus e di quel che devono fare le imprese. "In fabbrica si lavora garantendo la sicurezza. Gli esperti in materia sanitaria hanno dettato norme che noi imprenditori stiamo rispettando. Credo dunque che si debba continuare a lavorare, se possibile a ranghi ridotti. Bloccare del tutto la produzione avrebbe un impatto drammatico, con la perdita di posti di lavoro. Il nostro è un tessuto delicato e, in particolare per molte piccole e piccolissime attività, chiudere ora vorrebbe dire non riaprire più". L'imprenditrice - sua è la Mattioli gioielli, 70 milioni di euro di fatturato - è vicepresidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione. Il 26 marzo si vota, coronavirus permettendo. Qualcuno parla di preferenze inviate ai saggi via pec, altri di voto online, ma la soluzione ancora non c'è: Viale Dell'Astronomia affronterà il problema nei prossimi giorni. Oggi è prevista la presentazione del programmi al consiglio generale. (segue) (Rin)