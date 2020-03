Coronavirus: candidata Confindustria Mattioli al "Corriere della Sera", meno tasse per la ripartenza (2)

- Quella di Mattioli, "sarebbe la presidenza di un'imprenditrice manifatturiera, fortemente vocata all'internazionalizzazione. Io stessa faccio all'estero l'85 per cento del fatturato. Credo che una delle mie caratteristiche sia la capacità di dialogare, di lavorare con le altre organizzazioni d'impresa in Italia e con i nostri omologhi all'estero, Bdi tedesca e Medef francese". "Abbiamo bisogno di liquidità, - spiega - va rafforzato e garantito l'accesso al credito delle imprese soprattutto una volta che questo shock sarà finito. Via plastic tax e sugar tax. Aumento della soglia di compensazione tra debiti e crediti della pubblica amministrazione. Accelerazione dei rimborsi delle imposte. Ripensamento dell'entrata in vigore dell'articolo 4 del decreto che fissa le ritenute in materia di appalti, così come delle norme sulle crisi d'impresa, che dovrebbero entrare in vigore a febbraio 2021". (segue) (Rin)