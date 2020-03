Coronavirus: candidata Confindustria Mattioli al "Corriere della Sera", meno tasse per la ripartenza (3)

- Secondo l'imprenditrice, "da subito bisognerebbe rendere deducibili al 100 per cento le donazioni delle imprese agli ospedali che affrontano l'emergenza coronavirus. La generosità dei miei colleghi è tangibile in questi giorni". L'industria era già in crisi, esistono problemi strutturali da affrontare. "Sì, abbiamo un gap di politica industriale da tempo. Oggi siamo nel mezzo di una guerra, appena finita dovremo ricostruire il Paese. Serve un piano straordinario di rilancio delle infrastrutture: individuiamo io opere infrastrutturali strategiche da far partire appena terminata l'emergenza. Poi lavoriamo a livello Ue per ottenere il giusto supporto, magari con gli Eurobond. E variamo un piano di rilancio all'estero del Made in Italy". La Confindustria di Padova e Treviso ha chiesto le dimissioni del governo. "Non pare il caso. In questo momento non ci possiamo permettere l'immobilità. Quando tutto sarà finito, valuteremo l'azione di ciascuno", ha concluso Mattioli. (Rin)