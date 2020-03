Coronavirus: Baretta ad "Avvenire", 2 miliardi per la sanità

- La gente deve avere chiaro che il governo sta affrontando di petto anche le ricadute economiche di questa crisi. Lo dice Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia, in un'intervista ad "Avvenire". "Ci saranno risposte per tutti - lavoratori di ogni genere, mamme, papà e nonni - e questo deve contribuire alla presa di coscienza che serve però una sensibilità generale per vincere questa sfida. Col paradosso che si combatte con il massimo della semplicità: stando a casa. E la prima risposta sarà per la sanità, con circa 2 miliardi per i nostri medici e infermieri". Da giorni Pier Paolo Baretta è un sottosegretario in smart working. E' la nuova dimensione dell'uomo che compone la triade del Pd ai vertici del ministero dell'Economia, assieme al ministro Gualtieri e al vice Misiani con i quali è tuttavia da giorni in contatto costante. Perché Baretta è rimasto a Venezia, la sua città, dove si trovava nel fine settimana per i primi passi di una campagna elettorale surreale, fra calli e strade vuote per il dilagare del Coronavirus (e ha pensato che non fosse bella l'immagine di un candidato sindaco che se ne va nel momento dell'emergenza). Baretta martedì ipotizzava una manovra da 15 miliardi. Di colpo siamo passati a 25. "La difficoltà per il governo in questa fase - osserva il sottosegretario - è quella di dover concentrarci simultaneamente sia sulla parte sanitaria, sia su quella economica. L'evoluzione dei dati dell'emergenza ha comportato che, in poche ore, sia cambiato lo scenario. Da qui la scelta, giusta e coraggiosa, maturata l'altra notte: chiedere al Parlamento una disponibilità di bilancio più ampia, per essere pronti a tutto. Perché sconteremo le conseguenze economiche in un tempo non brevissimo". (segue) (Rin)