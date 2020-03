Coronavirus: Baretta ad "Avvenire", 2 miliardi per la sanità (2)

- Baretta, poi, spiega come saranno spesi. "La metà circa nel primo decreto, per scongiurare il rischio di un crollo dell'economia. Con il resto costituiremo una riserva per il futuro, perché le esigenze saliranno, è sicuro. E anche per il rilancio". "Il primo capitolo - continua - è la sanità. Dobbiamo sostenere fino in fondo strutture e personale che stanno lottando con grande abnegazione: dobbiamo farlo con nuovi macchinari e ulteriori fondi, per coprire assunzioni a tempo e gli straordinari. Sarà necessario un paio di miliardi. Altri due grandi versanti sono il lavoro e le famiglie. Bisogna evitare la perdita di occupazione. Con l'estensione della Cig, che va diffusa subito a tutti i settori, anche quelli che oggi non ce l'hanno come il settore turistico-alberghiero e i trasporti. E poi bisogna aiutare le famiglie, coi buoni per baby-sitter e i congedi retribuiti". (segue) (Rin)