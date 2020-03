Coronavirus: Baretta ad "Avvenire", 2 miliardi per la sanità (3)

- Si rischia una crisi di liquidità. "Al Tesoro gran parte del personale sta già sperimentando la modalità moderna del 'lavoro agile', da casa, ma il sistema regge. Quello di assicurare liquidità a famiglie e imprese è l'altro grande tema. Occorre sospendere i mutui a famiglie e imprese, in accordo con l'Abi. Non vorrei però che, poi, una volta riaperte le attività arrivi la 'botta'. Bisogna pensare a forme di ratei77a7.ione di lungo periodo per evitare che, superata l'emergenza, il beneficiario sia troppo gravato nel piano di rientro. E ci sarà lo stop a tasse e bollette, come per la prima 'zona rossa'". Lo stop a tasse e bollette sarà per tutti. "Tendenzialmente per tutti". Quanto ad autonomi e partite Iva, "i datori di lavoro sotto i 5 dipendenti potranno accedere al Fondo d'integrazione salariale, da cui oggi sono esclusi. Ma stiamo pensando anche al singolo artigiano o commerciante o professionista che non ha dipendenti e ha il problema di 'tirare avanti' per se stesso. Pensiamo alla sospensione dei contributi e a un contributo di 500 euro al mese". (segue) (Rin)