Coronavirus: Baretta ad "Avvenire", 2 miliardi per la sanità (4)

- L'Ue sta dando flessibilità. Ma sarebbe l'occasione per una svolta più radicale. "Con Bruxelles si è aperto un confronto positivo, grazie anche alla credibilità di cui gode questo governo. Ma c'è una sensibilità che cresce: vedo che Sassoli, il presidente dell'Europarlamento, ha proposto una centrale unica europea per gli acquisti nella sanità Sassoli; Merkel sta aprendo sul pareggio di bilancio. D'altronde la natura stessa del virus implica che la risposta deve essere corale". L'Italia sta pagando per ora i danni maggiori sul piano economico. Per alcuni è 'colpa' anche delle modalità da noi adottate nel conteggio di morti e positivi. "Il governo Conte ha fatto due scelte: affidarsi alla comunità scientifica che, essendo preparata, ha trovato subito i focolai e non ha fatto ricerche sporadiche a tampone, come in altri Paesi. E il massimo di trasparenza possibile, anche sulla comunicazione. In un'epoca globalizzata, forse è il metodo più faticoso, ma anche il migliore. Ne riparleremo fra qualche mese", ha concluso Baretta. (Rin)