Siria: analista Kortunov a "Il Riformista", Ue per fermare l'esodo parli con il Cremlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vladimir Putin, dalla sua posizione di forza, per ora ha accontentato Recep Tayyip Erdogan frenando l'offensiva del regime di Damasco su Idlib. La strana alleanza tra lo zar e il sultano resta in piedi. Ma l'intesa raggiunta per il cessate il fuoco è precaria e comunque non risolverà la crisi dei rifugiati che premono sull'Europa, spiega a "Il Riformista" Andrey Kortunov, direttore del Russian International Affairs Council (Riac), che fornisce allo staff di Putin analisi e raccomandazioni di politica estera. Secondo Kortunov, per fermare la fuga da Idlib l'Ue deve partecipare a un piano per la ricostruzione post-bellica in Siria. E il Cremlino vorrebbe favorire questo processo. Il cessate il fuoco a Idlib, se regge, potrebbe dar respiro all'Europa sul fronte dei rifugiati. "Ritengo che la crisi dei rifugiati continuerà. La gente è scappata da Idlib a causa dei bombardamenti russi e siriani, ma anche se la tregua reggesse continuerebbe a scappare. Perché la situazione in quell'area è diventata così disperata da rendere inevitabile per motivi economici la fuga attraverso la Turchia, fino ai confini europei. Penso sia arrivato il momento per l'Ue di farsi avanti, e di offrire qualche tipo di piano post-bellico per Idlib. Questo contribuirebbe a moderare le animosità e a disinnescare la miscela politica esplosiva presente in quell'area. Si sta discutendo della possibilità di un vertice a cui partecipino la Merkel e Macron". (segue) (Res)