Siria: analista Kortunov a "Il Riformista", Ue per fermare l'esodo parli con il Cremlino (2)

- Il Cremlino vedrebbe con favore il coinvolgimento dell'Ue. "Mosca vorrebbe lavorare con gli europei in Siria, e Idlib è parte del puzzle. Si vorrebbe coinvolgere l'Ue in passi inizialmente anche modesti per la ricostruzione del Paese. C'è interesse a incentivare in qualche modo l'Europa a cambiare la politica delle sanzioni contro Damasco". Quanto alla durata della tregua, "credo che le violazioni saranno inevitabili. Prima di tutto perché né la Russia né la lb chia hanno pieno controllo sui loro alleati. Assad ha un certo grado di autonomia, e penso che non rinuncerà ad arrivare a Idlib. Ed Erdogan non è il padrone di Hayat Tahrir al-Sham (milizia jihadista erede di al-Qaeda/al-Nusra, alleata con i ribelli anti-Assad) e degli altri gruppi attivi in quell'area Inoltre, l'accordo raggiunto a Mosca non dice niente sul futuro di Idlib. Ci sono ancora punti di vista parecchio diversi su quel che succede e sulle dinamiche politiche nel nord-ovest della Siria". Il direttore del Riac spiega inoltre qual è il punto di vista russo. "La posizione ufficiale della Russia è in difesa dell'integrità territoriale siriana: nessuna spartizione. Ma questo non significa dare il controllo dell'intero territorio ad Assad domani. Non c'è alcuna ostinazione in questo senso. Una dilatazione dei tempi è certamente accettabile, per la Russia Il problema a Idlib però non è solo politico, ma anche di sicurezza: le milizie jihadiste hanno attaccato le nostre infrastrutture. Stanno diventando più forti, ottengono equipaggiamento e supporto finanziario da più parti. Gli Usa stanno ventilando la possibilità di "sfilarli" dalla loro lista nera e di non considerarli più come terroristi. Questa componente militare è cruciale, nella visione russa. I gruppi estremisti come Hayat Tahrir al-Sham devono esser neutralizzati". (segue) (Res)