Siria: analista Kortunov a "Il Riformista", Ue per fermare l'esodo parli con il Cremlino (3)

- Ci sono 'falchi' al Cremlino e nelle forze armate russe contrari a questa tregua e favorevoli a chiudere subito la partita a Idlib. "Certamente ci sono differenze di opinione. L'apparato militare russo è per il supporto incondizionato ad Assad. In molti temono che il presidente Putin conceda troppo a Erdogan a scapito delle relazioni con Damasco. In effetti, si potrebbe argomentare che l'accordo per il cessate il fuoco sia stato fumato alle spalle di Bashar al Assad. Pare che non ci sia neanche un testo in arabo, dell'accordo. Non è da escludere la possibilità che il regime siriano finisca per sentirsi tradito e reagisca a questa violazione di fiducia lavorando più attivamente con il suo altro alleato nel conflitto, l'Iran". E questo non sarebbe nell'interesse di Mosca, che nella guerra siriana e nella futura ricostruzione vuole la leadership... "Infatti. Immagino che ora i militari russi debbano convincere i loro partner siriani che la posizione della Russia nei loro confronti non è cambiata, e che possono continuare a contare su un sostegno pieno". Non c'è il rischio di un sabotaggio di questa tregua da parte da parte dei comandanti militari russi in Siria. "Non di un sabotaggio diletta Putin non vuol certo sentirsi accusare da Erdogan di non avere il controllo delle sue forze armate. Ma credo che i militari russi sul terreno potrebbero chiudere gli occhi davanti a eventuali violazioni del cessate il fuoco da parte siriana. Così come i militari turchi avrebbero atteggiamenti permissivi nei confronti di violazioni da parte dei miliziani anti-Assad. I militari sul teatro di guerra lavorano fianco a fianco dei loro alleati, il rapporto è tra compagni d'amo. Se qualcosa va storto, avranno un atteggiamento del tutto favorevole ai propri alleati e del tutto critico verso i 'clienti' altrui. E questo vale per i militari russi come per quelli turchi". (segue) (Res)