Siria: analista Kortunov a "Il Riformista", Ue per fermare l'esodo parli con il Cremlino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni russo-turche forse alla fine reggeranno a questo test. Putin tuttavia è deluso di Erdogan. "Certamente c'è stata una violazione della fiducia. Da ambo le parti. Sia Putin che Erdogan hanno ragioni per lamentarsi riguardo all'implementazione degli accordi di Sochi (che nel settembre 2018 crearono un zona demilitarizzata a Idlib, ndr). Se poi si siano mai davvero fidati l'uno dell'altro, questo resta un bel punto interrogativo. Di sicuro dall'escalation nella Siria nord-occidentale il rapporto esce danneggiato. Non credo che però questo implichi la fine della cooperazione. Perché le due parti hanno bisogno l'una dell'altra Entrambe sentono di avere problemi comparabili, se non simili, con l'Occidente". La disillusione nei confronti dell'Occidente è più forte della delusione reciproca. "Russia e Turchia sono dei paria, per l'Occidente. E questo le porta a convergere. Per Ankara sarebbe forse meno difficile che per Mosca, uscire da questa emarginazione. Ma la stessa Nato, di cui la Turchia fa parte, non ha certo risposto con entusiasmo ala richiesta di aiuto di Erdogan per Idlib. Tantomeno gli Usa. Trump probabilmente vorrebbe negoziare un accordo, ma il track record negativo del presidente turco su diritti umani ed altre questioni al momento fa prevalere le ragioni di chi alla Casa Bianca lo sconsiglia. Turchia e Russia oggi si necessitano a vicenda. "Non solo a Idlib - conclude Kortunov - ma anche nel nord-est della Siria, riguardo alla questione curda. E in Libia, dove pure gli interessi appaiono contrapposti. Non penso proprio che Putin ed Erdogan siano disposti a mettere a rischio quanto ottenuto in annidi collaborazione. L'accordo di Mosca fa capire che non vogliono oltrepassare il limite. Né l'uno né l'altro". (Res)