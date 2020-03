Coronavirus: Tajani a "Il Messaggero", Conte comincia a seguire la nostra linea

- Il vice-presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, in una intervista a "Il Messaggero" commenta la stretta del governo per l'emergenza Covid-19. "E' sulla linea di quello che Forza Italia e il centrodestra chiedevano da tempo. Servono misure drastiche per sconfiggere il virus. L'Italia è un grande Paese che ha dato il meglio di sé nelle grandi difficoltà. Sono convito che anche a costo di grandi sacrifici personali ce la faremo. Ormai è una pandemia. E mentre la combattiamo nel Nord, dobbiamo impedire al morbo di attraversare il Rubicone. Se dovesse arrivare nel Centro-Sud rischia di esserci una situazione ancora più preoccupante. Perché le strutture sanitarie del Mezzogiorno non sono paragonabili a quelle del Nord ed è anche diversa la densità di popolazione nelle città e nei quartieri. E' giusto adottare misure ancora più rigorose, per salvare vite umane e impedire l'aumento del numero di malati". "Ora la zona rossa - continua - riguarda l'intera Penisola. Nessuno ha mai pensato che si possano chiudere le farmacie, gli alimentari, le centrali energetiche o le banche. Bisogna chiudere ciò che non è immediatamente indispensabile. Per un breve periodo e ripartire subito, dopo aver vinto una grande battaglia". (segue) (Rin)