Coronavirus: Tajani a "Il Messaggero", Conte comincia a seguire la nostra linea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma Confindustria resta contraria al rafforzamento del blocco. "Credo che alla fine il buon senso prevarrà in tutti i soggetti. È anche per aiutare le imprese che serve un ulteriore stretta rigorosa. Meglio prevenire e chiudere o restringere le attività per 15 giorni, tutelando il capitale umano. Così si potrà ripartite con più forza". Ma Confindustria sembra non capire. "Io intanto vedo che certe industrie hanno deciso il blocco. Basti pensare a Fca, che ha chiuso gli stabilimenti di Cassino, Pomigliano, Melfi. Larga parte del mondo imprenditoriale già condivide la necessità del rigore più assoluto". Quanto alla svolta di Conte, "nell'incontro dell'altro giorno ci ha detto che non escludeva nessuna decisione in prospettiva. Infatti così è stato. Evidentemente siamo stati convincenti. E gli italiani, come confermano i sondaggi, sono favorevoli a scelte un po' più robuste. Bene il super commissario. Certo, Bertolaso è stato un'occasione persa". E a Roma... "vedo una risposta molto consapevole da parte dei romani. Non posso dire la stessa cosa purtroppo del Campidoglio. Bisognerebbe avviare un piano di vera pulizia della città e di disinfestazione. La sicurezza igienica di base è la prima forma di stop al contagio. Ma il Comune non Io capisce". (segue) (Rin)