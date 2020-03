Coronavirus: Tajani a "Il Messaggero", Conte comincia a seguire la nostra linea (3)

- La Ue, ora scende finalmente in campo. "S'è svegliata in ritardo. lo il 12 febbraio in aula a Strasburgo ho detto che il Coronavirus era un problema esplosivo. La Ue si è mossa un mese dopo, quando il nemico è già entrato in casa. E. adesso dopo i 25 miliardi italiani serve liquidità europea". "Oggi - aggiunge - dovrebbero esserci le decisioni della Bce. Secondo me, devono essere cinque le scelte. Uno: acquisto di titoli di Stato da parte della Bce, che devono tornare ai livelli di prima, intorno ai 60 miliardi al mese. Due: l'acquisto dei titoli della Bei per realizzare infrastrutture, ospedali compresi. Tre: dare liquidità alle banche. Quattro: sospendere le regole sulle imprese in difficoltà con i pagamenti. Cinque: riduzione dei tassi d'interesse da meno 0,5 a meno 0,6". Non basta per salvarsi. "Ovviamente, no. Ma così l'Europa mostra di schierarsi al fianco del nostro popolo e degli altri sempre più colpiti dal virus. Questa guerra si vince tutti insieme in Italia e in Europa", ha concluso Tajani. (Rin)