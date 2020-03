Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso nella prima parte del giorno, con annuvolamenti più compatti sui settori occidentali. Dal pomeriggio annuvolamenti in estensione ai restanti settori. Precipitazioni assenti, seppur non si escludano in serata locali pioviggini. Minime in aumento, massime in calo. Valori minimi in pianura compresi tra 4-7 °C, massimi tra 13-17 °C. (Rem)