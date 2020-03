Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuvolosità irregolare per l'intera giornata, seppur con ampi spazi soleggiati attesi nel pomeriggio specie su Alpi, Prealpi e pianura occidentale. In serata maggiore copertura nuvolosa a partire da est. Precipitazioni deboli e isolate nella notte, maggiormente probabili su Alpi e Appennino. Dalla sera possibili sulla pianura centro-orientale. Minime e massime in generale aumento. Valori minimi in pianura intorno a 8 °C, massimi intorno a 18 °C. (Rem)