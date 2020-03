Coronavirus: Catalfo, nessuno perderà lavoro, tutti saranno tutelati

- "Nessuno deve perdere il lavoro e tutti devono essere tutelati in questa situazione". Così il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso di un'intervista a Radio Rai. "Nessuno perde il lavoro perché saranno tutti tutelati dagli ammortizzatori sociali. Quindi - ha chiarito - tutti i settori che in questo momento sono in crisi o chiusi per ovvi motivi, dal piccolo artigiano o altri, tutti saranno, anche con un solo dipendente". Anche "per le partite Iva che per gli autonomi stiamo pensando ad un indennizzo", ha aggiunto. (Rin)