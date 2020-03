Coronavirus: Catalfo, lavoriamo per congedi parentali e voucher babysitter

- Per fare fronte alle difficoltà dovute alle nuove misure di contenimento del coronavirus "per le famiglie stiamo elaborando un congedo parentale dai 12 ai 15 giorni retribuito fino ai 12 anni di età e, se si hanno figli disabili gravi, senza limiti di età. In alternativa si potrà prendere un voucher babysitter. Pensiamo anche ad un voucher straordinario per il personale sanitario". Così il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso di un'intervista a Radio Rai. Il voucher, ha chiarito, dovrebbe essere di "600 euro per tutti". (Rin)