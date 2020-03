Coronavirus: Calabrese, calo utenti Atac e Roma tpl, pensiamo a rimodulazione servizio

- Dato l'evidente calo di utenti sui bus e sulle metro capitoline a motivo dei decreti per affrontare l'emergenza coronavirus, l'assessore alla Città in movimento di Roma Pietro Calabrese sta pensando a una rimodulazione del servizio che si adegui alle attuali necessità della Capitale. Lo spiega Calabrese in un post su Facebook: "Quelle che stiamo vivendo sono giornate difficili che richiedono il massimo impegno da parte di tutti. Anche il trasporto pubblico ha subìto un calo inevitabile degli utenti. Per questo Atac e Roma tpl nelle prossime ore invieranno una proposta di rimodulazione del servizio che terrà conto della domanda di mobilità effettiva. Sempre entro domani valuteremo eventuali correttivi per rendere questa riduzione il più conforme possibile a garantire quanto prescritto dal decreto emanato dal governo", ha spiegato l'assessore. "Il trasporto pubblico è un servizio essenziale per tutti, soprattutto per i cittadini che, in questi giorni, sono obbligati a muoversi. Nostro dovere è garantire la massima salvaguardia degli utenti e la tutela dei lavoratori, autisti e macchinisti che ogni giorno sono su strada", ha concluso Pietro Calabrese. (Rer)