Roma: Raggi, con "Strade nuove" siamo intervenuti su via Castel di Leva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La manutenzione delle strade della città è una nostra priorità. Il dipartimento Lavori pubblici realizza importanti interventi su tutto il territorio grazie a una programmazione collaudata e che tiene conto dello stato di usura dell’asfalto. Il programma Strade nuove oggi ci porta a via Castel di Leva, a sud della città". Così, in un post su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Siamo intervenuti in un tratto tra via Laurentina e via Rita Brunetti, con una riqualificazione del mando stradale, la bonifica delle caditoie e il restyling della segnaletica. Dopo aver riqualificato oltre 1 milione di metri quadrati, Strade nuove nel 2020 è ripartita con numerosi cantieri in tutta la città: sono iniziati i lavori su importanti arterie di traffico come via Aurelia nel quadrante nord e via di Tor Sapienza nella periferia est di Roma - ha aggiunto la prima cittadina di Roma -. Oltre agli interventi sulle strade anche la manutenzione e riqualificazione dei ponti e delle gallerie è fondamentale: pochi giorni fa abbiamo completato le lavorazioni sul tratto della canna nord della Galleria Giovanni XXIII", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)